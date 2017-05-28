بعد تأهيلها.. افتتاح عدة أقسام بمشفى المواساة في دمشق

افتتحت اليوم في مشفى المواساة الجامعي بدمشق أقسام الإسعاف والأمراض الانتانية والأمراض النفسية بعد إعادة تأهيلها.

وبين الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي في تصريح للإعلاميين عقب الافتتاح أن تطوير الخدمة الصحية والمشافي الجامعية يأتي ضمن خطة الوزارة والحكومة حيث تم توسيع الاقسام الثلاثة في المشفى ورفدها بتجهيزات حديثة بكلفة 200 مليون ليرة سورية.

وأشار الوزير نداف إلى أن المشفى يستقبل يوميا نحو 400 مريض وهذا يتطلب اختصاصات أوسع في مختلف الأقسام.

حضر الافتتاح الدكتور خالد الحلبوني أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور محمد حسان الكردي رئيس جامعة دمشق وعدد من المختصين.

ويعد مشفى المواساة الجامعي منذ إحداثه عام 1956 بموجب القانون رقم 251 من أكبر المراكز العلمية والتعليمية والخدمية الجامعية التي تقدم الرعاية الصحية من خلال إجراء الاستقصاءات الطبية كافة واستخدام أحدث التقنيات في العمليات الجراحية المختلفة والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الصحية والعلمية من أجل تطوير العمل فيه والمساهمة في التقدم العلمي.