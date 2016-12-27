بعد تحريرها ..بدء افتتاح المدارس فى الاحياء الشرقية لمدينة حلب و مستلزمات دراسية لمنبج

افتتحت وزارة التربية خمس مدارس تضم 45 شعبة صفية تستوعب نحو 650 تلميذا وتلميذة ممن التزموا بمقاعد الدراسة فى الاحياء الشرقية لمدينة حلب /مساكن هنانو والهلك وكرم الطحان والمشاطية والبياضة/ وتم توفير كل مستلزمات العملية التربوية لهم من كتب وكوادر تعليمية وإدارية وبما يحقق حسن سير العملية التعليمية فيها وذلك بعد اعادة الجيش العربى السورى الخميس الماضى الامن والاستقرار اليها وتحريرها من الارهاب والارهابيين.

وأفاد مدير التربية فى حلب ابراهيم ماسو بأن كل الجهود تبذل لإعادة افتتاح المدارس فى الاحياء الشرقية التى اعاد الجيش العربى السورى الامن والاستقرار اليها مؤخرا.

وأشار مدير تربية حلب الى أن المساعى مستمرة لافتتاح المزيد من المدارس خلال الايام القليلة القادمة وإجراء الصيانة اللازمة لها مع

التركيز على المدارس الاقل تضررا لإعادة تفعيلها فى الفترة الاولى. مبينا أنه توجد 11 مدرسة اخرى فى الاحياء الشرقية للمدينة بوشر بتسجيل التلاميذ فيها منها مدرستان جاهزتان والباقى يتم استكمال الصيانة العاجلة لها تمهيدا لافتتاحها قريبا.

وأوضح ماسو أنه لدى مديرية تربية حلب خطة متوسطة المدى تتم بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف للتدخل السريع والاسعافى فى 21 مدرسة موزعة على الاحياء الشرقية التى بدأ المواطنون بالعودة اليها بعد تطهيرها من الارهاب ويتم تنفيذ صيانة سريعة واسعافية لها اضافة الى العمل على تأمين غرف صفية مسبقة الصنع لضمان حسن سير العملية التعليمي. ولفت مدير التربية الى وجود 34 مدرسة متضررة جراء الارهاب ويتم اعداد الاضابير الخاصة بصيانتها من ميزانية اعادة الاعمار وان لدى المديرية خطة طويلة المدى لصيانة باقى المدارس الاكثر تضررا جراء الارهاب فى الاحياء الشرقية.

في سياق متصل قال ماسو أنه تم بالتعاون مع الهلال الاحمر العربى السورى ومنظمة اليونيسيف تسيير6 شاحنات اليوم تحتوى 300 الف كتاب ومقاعد دراسية وحقائب ومستلزمات تعليمية للطلاب الموجودين فى مدينة منبج بريف حلب الشمالى الشرقى.موضحا أنه تم أيضا افتتاح 192 مدرسة فى مدينة منبج يتعلم فيها 65 الف طالب وطالبة.