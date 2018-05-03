بعد تحريرها من الإرهاب.. عشرات الصناعيين يتسلمون منشآتهم في القدم

تسلم أمس عشرات الصناعيين منشاتهم ومحلاتهم في منطقة القدم ومنها المجمع الصناعي في إطار إعادة عجلة العمل والانتاج للمنطقة بعد أن حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

واتفق الصناعيون وغرفة صناعة دمشق وريفها على استكمال عدد من الإجراءات العاجلة التي تسهم في تسريع عودة العمل والإنتاج ومنها السماح لأصحاب المنشآت بإدخال وإخراج المواد والآلات بوجود اللجنة المشكلة من غرفة الصناعة والجهات المختصة وأصحاب المحلات.

كما اتفقوا على ترميم السور الخارجي للمجمع والسماح للصناعيين بالدخول من مدخلي بوابة الميدان أو من السبينة وتقديم الوثائق الخاصة بحصر الأضرار للتعويض عنها وتأمين احتياجات المجمع من خدمات وغيرها من قبل المحافظة.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس دعا إلى التعاون بين أصحاب المنشآت والمحافظة والجهات المختصة لتهيئة الظروف الملائمة للبدء بعملية تأهيل البنية التحتية في منطقة القدم التي تضم 450 منشأة تمهيداً لإطلاق عجلة العمل والانتاج، لافتاً إلى أن الغرفة قامت بإرسال آليات لفتح الطرقات في المنطقة التي تعرضت كغيرها من المناطق الصناعية لحملة ممنهجة من الإرهاب.