بعد تفجيره طفلته في دمشق.. أبو نمر السوري يُقتل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قيل إنها لعبد الرحمن شداد المعروف بأبو نمر السوري، الذي فخخ طفلتيه وأرسل إحداهما لتفجير نفسها بمركز للشرطة في دمشق.

وقتل شداد متأثرا بجروح أصيب بها بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في حي تشرين عند أطراف دمشق، فيما رجحت مصادر أن تكون جبهة “فتح الشام” هي من قامت بتصفيته.

وشداد أو أبو نمر، من سكان المنطقة الواقعة بين حيي برزة والقابون عند أطراف دمشق، انضم في البداية إلى صفوف “جبهة النصرة” ثم إلى “داعش” في الغوطة الشرقية، ليطرد منه لاحقا ويلتحق بحركة “أحرار الشام”.