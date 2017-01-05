بعد توديعه المعاملات الورقية.. المصرف المركزي يقلص الهدر الورقي ويجني أرباحا “مادية”

أكد مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف مأمون كاتبه أن إلغاء النسخ الورقية الواردة إلى مصرف سورية المركزي من البنوك والمؤسسات المالية المصرفية واعتماد النسخ الإلكترونية سيؤدي إلى تسهيل عملية الرقابة من قبل المصرف المركزي ومفوضية الحكومة لدى المصارف على المخاطبات المصرفية و”المخالفات” التي يمكن أن تظهر ضمنها إضافة إلى التخفيف من الهدر الورقي.

وبين كاتبه في تصريح له وجود بريد داخلي وربط شبكي بين مصرف سورية المركزي والمصارف الأخرى يسهل عملية المخاطبة فيما بينهم لافتا إلى ورود آلاف البيانات من المصارف يوميا بشكل ورقي وأنه بتحويل هذه البيانات من “النسخ الورقية إلى الإلكترونية يوفر كمية كبيرة من الأوراق والتكاليف المادية المترتبة على المصرف المركزي أو المصارف الأخرى على السواء”.

وكان مجلس الوزراء صدق مؤخرا على قرار مجلس النقد والتسليف القاضي باعتماد النسخ الإلكترونية كبديل نهائي عن النسخ الورقية التي ترد دوريا إلى مصرف سورية المركزي من المصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية العاملة.