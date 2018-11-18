بعد توقف سنتين.. محلج الوليد بحمص يعاود استقبال أقطان المنطقة الشرقية

بدأ محلج الوليد بحمص استقبال الأقطان المحبوبة من المنطقة الشرقية والبالغة أكثر من 2436 طناً من أصل الكميات المقرر استلامها والتي تصل لنحو 8 آلاف طن وذلك بعد توقف لمدة سنتين.

وأوضح المهندس ماهر عساف مدير المحلج في تصريح لمراسلة سانا أن المحلج بحالة فنية جيدة وتم التعاقد مع عدد من العمال المياومين بالتنسيق مع نقابة التحميل والخدمات لحلج كميات الأقطان وتصريفها لمعامل الغزل والنسيج إضافة إلى تسويق البذور إلى معامل الزيوت.

ولفت عساف إلى أنه تم منذ استلام الأقطان منتصف الشهر الماضي من الحسكة ودير الزور والرقة وحتى اليوم إنتاج 2580 بالة بوزن إجمالي يبلغ أكثر من 465 طناً.