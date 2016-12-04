بعد توقف لـ«4» أشهر.. عودة مديرية الشؤون المدنية في الحسكة الى العمل

أعادت محافظة الحسكة مديرية الشؤون المدنية إلى العمل بعد توقفها منذ شهر آب الماضي، نتيجة أعمال التخريب التي طالت مبنى المديرية الكائن في حي غويران.

وقال قائد شرطة الحسكة اللواء فايز غازي إن العمل في المديرية بدأ بعد تجهيز مقر مؤقت لها في الطابق الرابع من بناء فرع المؤسسة الاستهلاكية وسط المدينة، مبينا أن المديرية تقوم حاليا بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين ومنح البيانات المدنية وتسجيلها للمواطنين وتسهيل أمورهم.

وأشار مدير الشؤون المدنية في الحسكة فيصل الحمود إلى أن المديرية بدأت بمنح القيود الفردية والعائلية للمواطنين وحاليا تم جلب سجلات لاستكمال تقديم جميع الخدمات للمواطنين في المحافظة، لافتا إلى أنه تم تفعيل أمانات السجل المدني في بئر الحلو الوردية والهول والعريشة ومركدا والشدادي بنفس البناء ومنح جميع الثبوتيات للمواطنين المسجلين ضمن هذه الأمانات.

وتعرض مقر مديرية الشؤون المدنية في حي غويران بمدينة الحسكة للتخريب والسلب من قبل مجموعات “الأسايش” الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني في شهر آب الماضي ما أدى إلى توقف عملها خلال الفترة الماضية.