بعد توقف لـ7 أشهر..تشغيل أول مجموعة توليد للكهرباء في محطة محردة

أعلن مدير الشركة العامة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة إعادة إقلاع أول مجموعة توليد في الشركة ووضعها في التشغيل التجريبي وربطها مع الشبكة العامة للكهرباء في سورية بعد توقف عن العمل دام 7 أشهر جراء الاعتداءات الإرهابية على المحطة.

مدير الشركة المهندس علي هيفا بين أن المجموعة التي تم تشغيلها هي الأولى في نظام العمل التجريبي بالمحطة، التي توقفت كل مجموعاتها العام الماضي نتيجة تعرضها للقصف اليومي من قبل المجموعات الإرهابية المتمركزة في ريف حماة الشمالي.

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمجموعة تبلغ 110 ميغا واط وتم تشغيلها بعد إعادة صيانة كامل خط التوتر العالي الذي يربط محطة توليد محردة بمحطة تحويل حماة بهدف توزيع الكهرباء على الشبكة العامة.

كما أوضح مدير الشركة أن عناصر الصيانة والتشغيل أجروا العديد من أعمال التأهيل للجوانب المتضررة في المجموعة، وتم التشغيل الحالي على طاقة الغاز وعمل المجموعة الأمر الذي شأنه المساهمة في تحسين الواقع العام للكهرباء في البلاد.