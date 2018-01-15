بعد توقف 7 سنوات..تسليف درعا يستأنف منح القروض للعاملين بالدولة

استأنف فرع مصرف التسليف الشعبي للدخل المحدود في محافظة درعا عملية منح القروض للعاملين في دوائر ومؤسسات الدولة بعد توقف منذ آذار 2011 .

وأشار مدير فرع المصرف محمد الحريري في تصريح له اليوم إلى أن سقف القرض يصل إلى 500 ألف ليرة ويشترط وجود كفيلين، إضافة إلى أن يكون المقترض موظفا في دوائر الدولة.

وأضاف: إن إجراءات منح القرض تتم بيسر وسهولة حيث يحصل المستفيد عليه خلال مدة أقصاها يومان، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذها الفرع خاصة في السنتين الماضيتين لتحصيل القروض الممنوحة في فترات سابقة ومنوها بتعاون كل الجهات الرسمية معه في مجال تحصيل أموال الدولة.