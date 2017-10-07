بعد دعمه للإرهاب.. نظام بني سعود يقع ضحية “الإرهاب”

قتل عنصران من قوات أمن نظام بني سعود وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم نفذه مسلح اليوم على القصر الملكي بمدينة جدة.

وفي بيان صادر عن وزارة داخلية نظام “بني سعود”: تعرضت فجر اليوم نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها وتم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف, بالإضافة إن الحادث “نتج عنه مقتل المهاجم وعنصري أمن بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين حيث يتلقون حالياً العلاج اللازم.

وتم تحديد هوية منفذ الهجوم وهو سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاما.

وأمس أعلنت سلطات النظام السعودي الذي يقوم بدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة ومدها بالمال والسلاح والإرهابيين أن الشرطة التابعة له ضبطت خلال “عملية أمنية” خلية مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي في العاصمة الرياض حسب زعمها.