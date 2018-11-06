بعد غياب.. لونا فارس تعود

خاص البعث ميديا – سوار ديب

تعود الفنانة السورية لونا فارس إلى عالم الغناء مجدداً بعد غيابها لثمانية أشهر بسبب عارض صحي أمكثها المستشفى لفترة طويلة، إضافة إلى تعرضها لخطأ طبي أيضاً بعد ذلك.

ورغم عتبها الشديد على الأصدقاء والزملاء الذين لم يسألوا عن أسباب هذا الغياب، إلا أن فارس قررت العودة إلى الأضواء بقوة، فطرحت أغنية “أم العريس” من كلمات غالب الحلبي وألحان فلكلور وتوزيع سيمون عاصي.

وتعتزم أيضاً إطلاق أغنية ثانية خلال الأيام القليلة القادمة بعنوان “وديت ألف بوسة” وهي أغنية عراقية من كلمات وألحان فراس الشذر.