بعد فرض أوكرانيا عقوبات ضد وسائل إعلامها روسيا لا ننسى مبدأ المعاملة بالمثل

أعلن الكرملين أنه يتابع باهتمام موضوع فرض أوكرانيا عقوبات ضد وسائل إعلام روسية ولا ينسى مبدأ المعاملة بالمثل.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قوله اليوم “بطبيعة الحال نتابع بانتباه الوضع ولا ننسى مبدأ المعاملة بالمثل”.

وأوضح بيسكوف أنه ليس مستعدا لتحديد الإجراءات المقابلة التي ستتخذها موسكو ردا على العقوبات الأوكرانية إلا أنه لفت إلى إنه “لا توجد هناك وسائل إعلام أوكرانية كبيرة تحظى بشعبية بين الناطقين بالروسية”.

يذكر أن العقوبات الأوكرانية الجديدة ضد روسيا والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم تشمل أبرز القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي في روسيا.