بعد فرنسا.. التظاهرات تمتد إلى هولندا

بالتزامن مع تنظيم الحراك الشعبي في فرنسا وهو الاحتجاج الثالث له خلال أسبوعين اعتراضاً على ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة، امتد حراك “السترات الصفراء” يوم السبت إلى هولندا.

حيث تجمع متظاهرون في شوارع عدد من المدن الهولندية، على رأسها لاهاي ونيميغن، ماستريخت، وألكمار، ويوفاردن إن غرونينغنو، استجابة للدعوات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على سياسات الحكومة.

وحسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، تظاهر نحو 200 شخصا من أنصار “السترات الصفراء” أمام البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، ما دفع الشرطة الهولندية إلى إغلاق مبنى البرلمان.

وفي السياق، تداولت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بتوقيف الشرطة متظاهرين اثنين في مدينة لاهاي، وثالث كان يقود مظاهرة في مدينة ماستريخت، جنوبي البلاد.