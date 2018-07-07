بعد مطالبات كثيرة.. الشواطئ المفتوحة تعود إلى طرطوس

أعلن مجلس مدينة طرطوس أنه حدد القسم الغربي من مخيم الكرنك كشاطئ مفتوح، بمساحة قدرها 24 ألف متر مربع تعود ملكيته للمجلس.

القسم الغربي اختير كشاطئ مجاني لعموم المواطنين مجهز بشكل كامل، ويضم ملاعب رياضية وملاعب أطفال ودورات مياه عامة ومشالح أدواش ومظلات، إضافة إلى 9 منقذين.

الشواطئ المفتوحة لاقت استحساناً من الزوار، حيث أنها ستوفر مكاناً مناسباً لقضاء العطلة أو الإجازة في أجواء مناسبة وأسعار مقبولة.

هذا بالإضافة لتوفير العديد من التكاليف، لم يكن أصحاب الدخل المحدود قادرين على تأمينها.

رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد زين بين أن رسم الدخول إلى المجمع 100 ليرة للفرد، مع إعفاء الأطفال دون السبع سنوات، إلى جانب وجود كافيتريا ضمن الموقع، تدرس من قبل مجلس المدينة لوضعها بالاستثمار ضمن حدود المساحة المخصصة لها، وستكون أسعارها تناسب المواطنين من ذوي الدخل المحدود.