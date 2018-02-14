بعد ملحمة يوفنتوس.. بوكيتينو يمدح بشخصية توتنهام

مدح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي فريقه بعدما قلب تأخره بهدفين أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دورالـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا إلى تعادل.

وحول توتنهام تخلفه بثنائية خاطفة للأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقتين 2 و9 إلى تعادل ثمين خارج أرضه بهدفين لنجميه هاري كين في الدقيقة 35 والدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقتين 72.

وقال بوكيتينو بعد اللقاء: “الفريق أظهر شخصية حقيقية بالمجيء إلى هنا (تورينو) ومقارعة فريق مثل يوفنتوس، أعتقد أننا وجدنا صعوبة في إدارة الدقائق السبع الأولى من المباراة”، في إشارة إلى ضغط الفريق الإيطالي وتمكنه من تسجيل هدفيه سريعا.

واعتبر بوكيتينو أن فريقه بدأ المباراة “بشكل سيء بعد الهدف المبكر وركلة الجزاء، كانت الأمور توحي بأن يوفنتوس حسم المواجهة، لكن فريقي أظهر شخصية قوية، ونجحنا في السيطرة على يوفنتوس على أرضه”.