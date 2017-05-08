بعد مهمة سرية.. مكوك فضائي أمريكي يعود للأرض

رجع المكوك الفضائي الأمريكي التجريبي «X37B OTV4» إلى قاعدة كاب كانافيرال للقوات الجوية-الفضائية الأمريكية، بعد قيامه بمهمة سرية دامت عامين في المدار الخارجي للأرض.

ونشر سلاح الجو الأمريكي في صفحته الرسمية على موقع تويتر صورا للمكوك بعد هبوطه، وقال: «X37B OTV4» عاد من المدار وهبط بسلام في مركز كنيدي للفضاء، بعد أن قضى أكثر من 700 يوم هناك.

وكان البنتاغون قد ذكر في وقت سابق أنه من المخطط أن يقوم المكوك «X37B OTV4» بإجراء تجارب على برنامج إنشاء محرك أيوني، ومراقبة تغير خصائص المواد في الفضاء الخارجي.

إلا أنه لم يكشف عن كامل مهام المكوك الأمريكي المصغر، ويعتقد الخبراء أن الجهاز يمكن أن يكون نموذجا أوليا لمكوك للاعتراض والتجسس.

يشار إلى أن المكوك العائد إلى الأرض «X37B OTV4» أصبح رابع مكوك مداري يحمل مختبرا تم إنشاؤه في إطار مشروع «X-37».