بعد “موقعة” البافاري.. الدون يتجاوز أسطورة البرسا

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، المركز الثاني كأكثر لاعب مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد خوضه لقاء الإياب ضد بايرن ميونيخ (2-2)، أمس الثلاثاء.

وشارك كريستيانو رونالدو “صاروخ ماديرا” في 152 مباراة، في التشامبيونز ليغ حتى الآن، متجاوزا بفارق مباراة الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة سابقا، والسد القطري حاليا، لينفرد بالمركز الثاني كأكثر لاعب مشاركة فى تاريخ دوري الأبطال، ومقلصا الفارق إلى 15 مباراة بينه وبين حامل الرقم القياسي، زميله وأيقونة ريال مدريد السابق، إيكر كاسياس، حارس بورتو البرتغالي حاليا.

لكن الدون البرتغالي هو الهداف التاريخي للتشامبيونز ليغ، برصيد 120 هدفا، ويتصدر قائمة هدافي النسخة الحالية أيضا للبطولة، برصيد 15 هدفا، ويعتبر أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في التشامبيونز ليغ، برصيد 99 فوزا، متفوقا بفارق انتصار واحد على القديس إيكر كاسياس.