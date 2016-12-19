بعد نحو ساعة… عودة مياه الشرب إلى الشبكة الرئيسية بمدينة حماة

اعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب فى حماة أنه ستتم معاودة ضخ مياه الشرب فى خطوط الشبكة الرئيسية المغذية لمدينة حماة بدءا من الساعة الخامسة من مساء اليوم بعد الانتهاء من معالجة عكارتها وانجاز عملية وصل خزانى المياه الجديد والقديم.

واوضح المدير العام للمؤسسة المهندس مطيع العبشى انه مضى على انقطاع المياه عن مدينة حماة ثلاثة أيام نتيجة قيام ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب ومؤسسة الانشاءات العسكرية بتنفيذ مشروع قناة توزيع جديدة لمياه الشرب الواردة من الخط الرئيسى المغذى للمدينة. بالاضافة الى انشاء خزان ارضى بسعة 40 الف متر مكعب كرديف للخزان القديم البالغ سعته 60 الف متر مكعب بما يضع حدا لمشكلة شح المياه فى المدينة وخاصة خلال فصل الصيف.

وأشار العبشى الى أنه تمت الاستفادة من فترة قطع المياه فى معالجة العكارة الناجمة عن الامطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة خلال هذا

الاسبوع.

يذكر أن عدد المستفيدين من شبكة المياه الرئيسية المغذية لمدينة حماة يزيد حاليا على 5ر2 مليون شخص.