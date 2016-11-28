بعد ورود شكاوى.. ضبوط بحق بعض مكاتب معاملات جوازات السفر بالسويداء

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء اليوم 12 ضبطا تموينيا بحق 9 مكاتب لبيع طوابع ووثائق معاملات جوازات السفر بمدينة السويداء.

وأوضح مدير التجارة الداخلية ماهر الشعراني أن تنظيم الضبوط جاء بناء على شكاوى عدد من المواطنين المراجعين لفرع الهجرة والجوازات، حول تقاضي أصحاب تلك المكاتب أسعارا ورسوما مرتفعة تزيد بنسب كبيرة عن سعر الكلفة الحقيقية للطوابع ولإنجاز معاملات السفر، حيث جرى متابعة هذا الموضوع من قبل المديرية وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

ونفذت المديرية خلال الشهرين الماضيين نحو 280 ضبطا تموينيا، وأغلقت محلين تجاريين كما قامت بإيقاف تزويد 5 محطات وقود مخالفة بالمحروقات لمدد تتراوح بين 3و6 أشهر، إضافة لحجز عدد من المواد الغذائية المخالفة.