بعد 7 سنوات من الإغلاق نتيجة الإرهاب.. عودة الحركة والنشط إلى سوق الهال بدير الزور

في إطار استكمال تأمين الخدمات في مدينة دير الزور فتح سوق الهال اليوم محاله بعد تأهيلها وترميمها جراء الأضرار التي لحقت بها بسبب اعتداءات إرهابيي تنظيم داعش قبل اندحاره عن المدينة بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وبطولاته.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور حسان المغير في تصريح له: “أن عودة سوق الهال إلى العمل بعد انقطاع دام نحو 7 سنوات تشكل خطوة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الأحياء التي حررها الجيش من الإرهاب والتي تعمل الحكومة على إعادة الخدمات الأساسية إليها لتشجيع مزيد من الأسر للعودة إلى منازلها.

ولفت المغير إلى أن السوق قطاع تجاري مهم في المدينة ويؤمن فرص عمل للكثير من العائلات، كما يسهم في إعادة الحياة الى تجمعات عمرانية واسعة فيها بعد أن تم فتح جميع الطرقات المؤدية إليها وتزويدها بالخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي واتصالات والعمل جار لايصال التيار الكهربائي إلى المنطقة.

بدوره بين مدير فرع التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس فؤاد خرابة أن شاحنات الخضار والفواكه بدأت منذ اليوم بالتوافد إلى سوق الهال حيث تتم عملية البيع بأسعار الجملة ونصف الجملة الأمر الذي يسهم في تخفيف الازدحام عن الأسواق في الأحياء المأهولة من جهة، كما يسهم في أحياء المنطقة المحيطة بالسوق الواقع وسط المدينة.

وعبر عدد من المواطنين والعاملين في السوق عن ارتياحهم الكبير لافتتاح السوق وعودة العمل فيه، داعين جميع الأهالي للعودة إلى منازلهم بعد تأمين معظم الخدمات الأساسية في المدينة وخاصة الأحياء التي كان الإرهابيون ينتشرون فيها قبل اندحارهم على أيدي أبطال الجيش العربي السوري.

ومنذ إعادة الأمن والاستقرار إليها بعد فك الحصار عنها في أيلول من العام الماضي ومن ثم تحرير معظم ريف المحافظة من الإرهاب تشهد مدينة دير الزور وريفها عودة الخدمات الأساسية إليها في مختلف القطاعات وخاصة التعليم والزراعة وإعادة البنى التحتية وعودة مختلف مؤسسات الدولة للعمل وتقديم الخدمات للمواطنين الذين عاد منهم عشرات الآلاف إلى قراهم ومزارعهم وأحيائهم في مدينة دير الزور.