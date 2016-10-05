بعض أحياء درعا بلا مياه.. والمؤسسة تعد بالحل

تعاني أحياء الضاحية وسجنة والمنشية في مدينة درعا من انقطاع مياه الشرب وهو ما عزته مؤسسة المياه إلى إيقاف عمليات الضخ عن طريق ينابيع بحيرة المزيريب التي تغذي هذه الأحياء نتيجة وجود الطين في المياه واعتداءات التنظيمات الإرهابية على خطوط الضخ.

وأشار عدد من سكان هذه الأحياء إلى أن المياه ضخت آخر مرة لهم في شهر آب الماضي لكنها كانت مختلطة بالطين وغير صالحة للشرب.

وبين عدي قطيفان من سكان ضاحية اليرموك الأولى أن مؤسسة المياه ترسل صهاريج المياه بشكل دوري إلى سكان الحي لحين إعادة الضخ لكنه طالب بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي تتكرر بشكل مستمر.

مدير مؤسسة مياه الشرب في درعا المهندس محمد المسالمة أشار إلى أن المؤسسة تعاقدت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على شراء غاطسات جديدة لصالح مشروع ضخ المياه الذي يغذي هذه الأحياء من ينابيع بحيرة المزيريب، لافتا إلى أن وجود الطين في المياه نتيجة “انخفاض غزارة الينابيع بسبب الجفاف وهو ما دفع المؤسسة لوقف الضخ لحين إيجاد حلول جذرية”.

وبين المسالمة أن انقطاع المياه عن هذه الأحياء سيحل خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن المؤسسة لم تتوقف عن إرسال الصهاريج إلى هذه المناطق حيث خصصت 3 صهاريج يوميا لمنطقة ضاحية اليرموك الأولى وأربعة صهاريج لحي سجنة، فيما تقوم المؤسسة بضخ المياه إلى حي المنشية عن طريق 3 آبار موجودة في منطقة درعا البلد بمعدل مرة أسبوعيا.