بعقود سنوية.. رفد معمل السجاد الآلي في السويداء بـ «11» عاملا

أكد مدير معمل السجاد الآلي بالسويداء أنه تم مؤخرا رفد المعمل بـ 11 عاملا بموجب عقود سنوية قابلة للتجديد، ويجري حاليا استكمال إجراءات تعيينهم وذلك في إطار دعم المعمل بكوادر شابة في ظل نقص اليد العاملة.

وأوضح المهندس مأمون أبو حسون أن الحاجة الفعلية للمعمل من الأيدي العاملة تبلغ نحو 70 عاملا وعاملة، وسيتم ضمن خطة العام القادم تعيين المزيد من العمال، بما يسهم في رفد المعمل بدماء جديدة وحل جزء من الصعوبات التي يعانيها والمتمثلة بقدم الأنوال الموجودة وعدم وجود القطع التبديلية للآلات.

وبين أبو حسون أن إنتاج المعمل منذ بداية العام الجاري ولغاية تاريخه بلغ نحو 14 ألف متر مربع من مادة السجاد الآلي الصوفي، فيما بلغت كمية المبيعات51 ألف متر مربع بقيمة نحو 300 مليون ليرة، لافتا إلى أن وزارة الصناعة رصدت في خطتها للعام القادم تأمين نول سجاد حديث مع متمماته لمصلحة معمل سجاد السويداء، وذلك بعد إعداد دراسة جدوى اقتصادية ودفتر الشروط الفنية لهذا الغرض، بما يسهم في دعم العمل بطاقات إنتاجية عالية تفي بحاجة السوق من النقوش والتصاميم المتنوعة من مختلف أنواع السجاد الطبيعي والصوفي.