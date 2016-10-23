بعملية اتسمت بدقتها.. الجيش يسيطر على كتيبة الدفاع الجوي في ريف حلب

أعلن مصدر عسكرى استعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي في ريف حلب الجنوبي الغربي، بعد القضاء على مجموعات ارهابية تابعة لما يسمى “جيش الفتح” كانت تسللت اليها في وقت سابق.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية اتسمت بالسرعة والدقة في التنفيذ واستخدام وسائط

نارية متنوعة، انتهت باستعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي جنوب غرب الكليات العسكرية، الى الجنوب الغربي من مدينة حلب.

وبين المصدر أن عناصر الهندسة قاموا بتمشيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التى زرعها الارهابيون قبل مقتل عدد منهم وفرار آخرين.