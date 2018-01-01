بعنوان “القدس موعدنا”.. وقفة تضامنية في جديدة عرطوز

عبر المشاركون في وقفة تضامنية اقيمت اليوم بعنوان “القدس موعدنا” عن استنكارهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني مؤكدين وقوفهم خلف الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب.

وشدد المشاركون في الوقفة التي أقامها فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في جديدة عرطوز على أن القرار الامريكي من شانه المساس بالمقدسات الاسلامية والمسيحية وستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم.

وأوضح عضو قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث محمد كبتولة أن الوقفة تشكل رسالة للعالم مفادها ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لسورية, لافتا إلى أهمية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على امتداد ساحات الوطن.

بدوره أشار راعي كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس الاب يوحنا رزق إلى أن سورية بلد الحضارات والاديان السماوية وستنتصر على الارهاب وتعود الى سابق عهدها بفضل تضحيات الجيش وحكمة القيادة, لافتا الى ان الوقفة اليوم تأتي تعبيرا عن رفض السوريين لقرارات الرئيس الامريكي التي سيكون مصيرها الفشل والاندثار.

من جانبه اعتبر الدكتور خضر شحرور مدير أوقاف ريف دمشق أن الوقفة تؤكد أن سورية بلد الحضارات عصية على كل المؤامرات التي تستهدفها وستدحر كل الإرهابيين القادمين من شتى الأصقاع.

من جانبه أوضح عضو المكتب السياسي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني /فتح الانتفاضة/ محمد عدلي الخطيب أن سورية لطالما احتضنت القضية الفلسطينية وهي اليوم تدفع ثمن مواقفها لتمسكها بهذه القضية.

شارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس الشعب وفرع ريف دمشق لحزب البعث وفعاليات دينية وأهلية.