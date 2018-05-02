الحسكة – إسماعيل مطر

تفقد محافظ الحسكة اللواء جايز الحمود الموسى واقع سير العمل في فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك خلال جولة أكد فيها على ضرورة الإسراع في إنجاز معاملات المواطنين والعاملين في الدولة لجهة التقاعد والاستقالة ورواتب المتقاعدين وغيرها بالشكل المطلوب، بعيداً عن الابتزاز والسمسرة إن وجدت، مشدداً على ضرورة الالتزام بالدوام ومكافحة الهدر والفساد.

ثم عقد اجتماعاً لرؤساء الأقسام، واستمع منهم إلى ظروف العمل والصعوبات التي تواجهه، داعياً إلى تذليل كل ما يعترضه وتأمين مستلزماته ما أمكن في ظل الظروف الراهنة.