بغداد: اكثر من 32 قتيل وإصابة آخرين في الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة في مدينة الصدر

ارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي نفذه انتحاري على متن سيارة مفخخة في مدينة الصدر ببغداد اليوم إلى 32 قتيلا على الأقل وإصابة 61 آخرين بجروح.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة العراقية قوله.. إن “حصيلة جديدة لضحايا التفجير الإرهابي أظهرت أن عدد القتلى بلغ 32 قتيلا فيما بلغ عدد الجرحى 61 ” مشيرا إلى أن التفجير استهدف تجمعا لعمال مياومين عند مدخل مدينة الصدر.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير مشيرا إلى أن أحد إرهابييه يقود سيارة مفخخة قام بتفجيرها بتجمع للسكان في المنطقة.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل في الهجوم الإرهابي.

يشار إلى أن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 22 آخرون بجروح أمس جراء تفجيرين إرهابيين نفذهما انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين عند نقطة تفتيش قرب مدينة النجف جنوب العاصمة العراقية.