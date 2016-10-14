بغداد ترد على الجبير: تصريحاتك لا قيمة لها

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بخصوص الحشد الشعبي لا قيمة لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال إن “الحشد الشعبي عنوان فخر للعراقيين جميعا” وبه “تستمر انتصارات العراق حكومة وشعبا على عصابات داعش ومن يقف خلفها”.

وأضاف جمال “لن يهمنا عويل وأصوات المتباكين عليها” (داعش) كلما “ضيق الخناق على هذه العصابات القادمة من وراء الحدود والمدعومة بالمال وثقافة التطرف من دول باتت معلومة للقاصي والداني”، مشيرا إلى أن مثل هذه تصريحات “تسقط الأقنعة لتعري المزيد من وجوه الأحقاد العصبية والنعرات الطائفية”.

وكان وزير خارجية آل سعود الجبير حذر الخميس، أثناء لقائه بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، من الاعتماد على الحشد الشعبي لتحرير الموصل من تنظيم “داعش”، مدعيا أنها “ميلشيا طائفية انتماؤها لإيران، سببت مشاكل وارتكبت جرائم في أماكن مختلفة في العراق، وإذا ما دخلت الموصل قد تحدث كوارث”.