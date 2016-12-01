بقوة 3ر5 درجات..هزة أرضية في كوستاريكا

ضربت هزة ارضية بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر المناطق الاكثر اكتظاظا بالسكان في كوستاريكا متسببة بانقطاع الماء والكهرباء من دون تسجيل خسائر بشرية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المعهد الوطني للمسح الزلزالي التابع لجامعة كوستاريكا قوله اليوم انه تم تحديد مركز الهزة الارضية في مدينة كابيلادس على بعد 30 كلم شرق العاصمة سان خوسيه اعقبها ايضا هزات ارتدادية عديدة شعر السكان بغالبيتها.

وروى سكان المناطق القريبة من مركز الهزة لوسائل الاعلام انها تسببت بانقطاعات في المياه والكهرباء و وقوع اضرار مادية.

وبين المتحدث باسم الصليب الاحمر لويس غوزمان في تصريح لقناة تلفزيونية محلية ان الهزة الارضية ادت لانهيار مبنى في كابيلادس وان شخصا واحدا عالق فيه.

وكان زلزال قوي بلغت شدته 2ر7 على مقياس ريختر ضرب عدة دول في أمريكا الوسطى في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بالتزامن مع اعصار قوي في المنطقة.