بقوة 9ر6 درجات.. زلزال يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بلغت شدته 9ر6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة نيو بريتين في بابوا غينيا الجديدة اليوم.

ونقلت رويترز عن هيئة المسح الجيولوجي الاميركية قولها ان مركز الزلزال كان على عمق ضحل بلغ 35 كيلو مترا فقط من سطح البحر ووقع بين جزيرة نيو بريتين والساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة.

يذكر ان بابوا غينيا الجديدة تقع على حزام النار حول المحيط الهادىء والذي يكثر فيه وقوع الزلزال وثوران البراكين وكان اعنف هذه الزلازل وقوع زلزالين قويين في تموز من عام 1998 وبلغت شدتهما سبع درجات في عمق البحر وتسببا بمقتل 2100 شخص وحدوث امواج مد عاتية “تسونامي” بالقرب من بلدة ايتابي على الساحل الشمالي لبابوا غينيا

الجديدة.