بقوة3,2 درجات.. هزة أرضية خفيفة شمال حماة

ضربت هزة أرضية بقوة 2ر3 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم شمال حماة وسط سورية.

وأوضح المركز الوطني للزلازل في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الهزة وقعت على بعد 38 كم شمال المدينة عند الساعة 53ر5 صباحا بالتوقيت المحلي وتركزت على عمق 16 كم على خط طول 72ر36 شرقا وخط عرض

47ر35 شمالا.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات حيث تكون من 1 الى 4 خفيفة لا تحدث أي أضرار ويمكن الاحساس بها فقط أما من 4 الى 6 فيكون الزلزال متوسط الاضرار وقد يحدث ضررا بالابنية ومن 7 الى 10 يكون بدرجته القصوى وقد يدمر مدينة بأكملها.