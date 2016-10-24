بقيمة «16.5» مليون ليرة.. زراعي اللاذقية يمنح «25» قرضا منذ بداية العام

بلغ اجمالى القروض الممنوحة من قبل فروع المصرف الزراعي التعاوني بمحافظة اللاذقية منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه 25 قرضا

بقيمة 16 مليونا و485600 ليرة.

واوضح مدير فرع المصرف باللاذقية المهندس ميلاد عيسى ان جميع القروض الممنوحة قصيرة الاجل واعطيت لغايات متعددة منها

شراء اعلاف للابقار واسمدة وخدمات زراعية اخرى.

واضاف عيسى: ان المصرف وزع عبر فروعه فى المحافظة 59 مليونا و558569 ليرة على المزارعين كتعويض عن الاضرار التى طالت المحاصيل الزراعية، نتيجة الاحوال الجوية، اضافة الى 334514 ليرة كدعم للمحاصيل الزراعية، موضحا ان المصرف باع 14425.45 طنا من اسمدة اليوريا والسوبر خلال الفترة ذاتها، ولديه رصيد 9374.65 طنا من الاسمدة، مشيرا الى ان المصرف

حصّل 5600469 ليرة من القروض التعاونية، و55186348 ليرة من القروض الخاصة، كما اتخذ عدة اجراءات لتحصيل الديون المتأخرة.