بقيمة «21.5» مليون ليرة.. تنفيذي الحسكة يوافق على مشاريع خدمية

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الحسكة خلال اجتماعه أمس على تنفيذ مشاريع خدمية للوحدات الإدارية بقيمة 21.600 مليون ليرة.

وشملت المشاريع التي تمت الموافقة عليها تنفيذ شبكة صرف صحي رئيسية وفرعية للحيين الشرقي والغربي لبلدية تل طويل بقيمة 6 ملايين ليرة ومشروع مماثل في بلدية خربة البير التحتاني بقيمة مليوني ليرة ومشروع صرف صحي في قرية “السيد علي” التابعة لبلدة “صفيا” بقيمة 3 ملايين ليرة.

كما وافق المكتب على تنفيذ مشاريع تعبيد ببقايا مقالع في بلدية “الحاتمية” بكلفة مليون ونصف المليون ليرة واستكمال مشروع بقايا مقالع في بلدية “غريقة الشرقية” بكلفة مليوني ليرة ومشروع مد حجر مكسر وبقايا مقالع في بلدية “المناجير” بكلفة 4.660 ملايين ليرة وحجر مكسر في قرية “غرناطة” التابعة لبلدية “المناجير” بكلفة مليون ونصف المليون ليرة.

ووافق المكتب أيضا على تعديل الموازنة المالية لبلدية “الشمساني” بإضافة مبلغ 953 ألف ليرة وعلى كتاب مديرية التربية المتضمن الدراسة المفصلة لإحداث مدرسة في مزرعة السدوح التابعة لناحية تل براك بريف مدينة الحسكة.