بقيمة 227 مليونا…عقود لترميم أبنية وترحيل أنقاض بدرعا

تعاقد فرع المنطقة الجنوبية للشركة العامة للبناء والتعمير على ترميم أبنية وترحيل أنقاض بدرعا بقيمة اجمالية بلغت 227 مليون ليرة سورية.

معاون مدير الفرع المهندس مأمون الرفاعي أشار في تصريح له اليوم إلى أن “جبهات العمل تتوزع على ترحيل الأنقاض من حي المنشية بدرعا البلد بقيمة 191 مليون ليرة وعلى ترميم مجلس مدينة درعا بقيمة 22 مليونا وترحيل أنقاض من بلدة اليادودة بقيمة 14 مليون ليرة سورية”.

وأضاف الرفاعي: “إن الفرع بصدد التعاقد على ترميم مبنى فرع التأمينات الاجتماعية بحي درعا المحطة خلال الأيام القادمة”.

ولفت الرفاعي إلى أن “الفرع يعمل بطاقته القصوى لتعويض النقص في الآليات الناجم عن اعتداءات الإرهابيين الذين استهدفوا خلال السنوات الماضية مباني ومنشآت الفرع”.

وتعمل الجهات المعنية بشكل متواتر على تأمين أبرز متطلبات المناطق بعد دحر الإرهاب منها وعودة سكانها إليها بالتوازي مع عمليات إزالة الأنقاض والترميم للمنشآت الخدمية والمنازل السكنية.