بقيمة «708».. تنفيذ مشروعات لتحسين واقع مياه الشرب بالسويداء

نفذت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” خلال العامين الجاري والماضي جملة من المشروعات لتحسين الواقع المائي بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت 708 ملايين و876 ألف ليرة.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس وائل شقير أن المشروعات شملت تأهيل 10 آبار محفورة سابقاً وتجهيزها بشكل كامل بالمضخات الغاطسة والكابلات وبواري السحب ولوحات التحكم والقيادة والتشغيل والإكسسوارات والغرف مسبقة الصنع والبواري، بالإضافة إلى مجموعات التوليد الكهربائية في مواقع مختلفة من المحافظة توزعت في قرى وبلدات الرحى والقريا وذيبين وذكير ورضيمة اللوا وصلاخد وبكا وعرى وعتيل بقيمة نحو 362 مليونا و865 ألف ليرة، حيث يقدر عدد السكان المستفيدين من هذا المشروع بنحو 125 ألف نسمة لافتا إلى أن المشروع ساهم في زيادة حصة الفرد من مياه الشرب بمعدل يتراوح ما بين 20 و80 ليترا يوميا.

وبين شقير أن المشروعات تضمنت تقديم وتركيب 10 منظمات كهربائية باستطاعة 120 كيلو واط لرفع جهد التغذية الكهربائية للمضخات العاملة في آبار المؤسسة في مناطق شهبا وأم الرمان وعتيل والسويداء ومصاد والقريا وذيبين بقيمة 104 ملايين و699 ألف ليرة، وإصلاح 13 مضخة غاطسة معطلة في مشروعات المؤسسة بقيمة 15 مليونا و260 ألف ليرة، حيث تم الانتهاء من أعمال هذه المرحلة إضافة إلى تقديم وتركيب 6 مجموعات ضخ أفقية بقيمة نحو 9 ملايين و751 ألف ليرة والمباشرة بأعمال إصلاح مجموعة من المضخات الغاطسة المعطلة في المؤسسة من مختلف القياسات والأنواع بقيمة 50 مليون ليرة إلى جانب تنفيذ 10 خزانات أوكسفام بسعة 45 مترا مكعبا وبقيمة 97 مليون ليرة، استخدمت بشكل رئيس كمناهل لمياه الشرب في القرى الشرقية من المحافظة، و6 خزانات بسعة 75 مترا مكعبا وبقيمة 87 مليونا و300 ألف ليرة لتستخدم كبديل عن الخزانات البيتونية في بعض المواقع.

يشار إلى أن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء أنفقت على مشروعاتها الاستثمارية منذ بداية العام الجاري نحو 725 مليون ليرة من أصل الاعتماد السنوي البالغ مليارا و335 ألف ليرة.