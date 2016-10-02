بكلفة تتجاوز «857» مليون ليرة.. البدء بإكساء مبنى المحافظة بدرعا

بدأت مديرية الخدمات الفنية بدرعا تنفيذ مشروع إكساء مبنى المحافظة الجديد بالتعاون مع مؤسسة الإسكان العسكرية كجهة منفذة وفرع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بقيمة إجمالية تصل إلى 857.480 مليون ليرة سورية.

وقال مدير الخدمات الفنية المهندس كمال برمو: إن المشروع سينفذ على مراحل وتصل مدة تنفيذه إلى 360 يوما ويشمل إكساء الطابقين الأول والثاني والأرضي، إضافة إلى قبوين بمساحة إجمالية تصل إلى 11 ألف متر مربع، مبينا أن الكتلة المالية المخصصة للمشروع هذا العام تصل إلى 104.5 ملايين ليرة سورية.

وأوضح برمو أن المديرية قامت خلال العام الجاري بتنفيذ تدعيم لمبنى المحافظة الحالي وتأهيل الموقع العام وإجراء الصيانات اللازمة بكلفة إجمالية تبلغ 35 مليونا أنفق منها حتى شهر أيلول الماضي 990ر28 مليون ليرة سورية.

تجدر الإشارة إلى أن مبنى المحافظة تعرض للعديد من الاعتداءات الإرهابية أدت إلى حرق عدد كبير من المكاتب والوثائق الخاصة بالمواطنين.