بكلفة تجاوزت 10 مليارات ليرة وضع محولة تل قرطل وخط حماة 2 جندر بالخدمة

باستطاعة 300 ميغا واط تم اليوم وضع محولة تل قرطل الكهربائية بمحافظة حماة بالخدمة الفعلية، وإعلان بدء استثمار خط حماة 2 جندر بطاقة 400 كيلو فولت الواصل إلى محطة تحويل تل قرطل والمخصص لنقل الطاقة الكهربائية من المنطقة الجنوبية إلى المناطق الوسطى والشمالية والساحلية.

وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي أشار إلى أن وضع المحولة الجديدة بالخدمة مع انجاز خط حماة 2 جندر والتي تجاوزت كلفتهما 10 مليارات ليرة سورية من شأنه السماح بنقل 600 كيلو فولت أمبير وتأمين استقرار المنظومة الكهربائية في المناطق الوسطى والشمالية والساحلية التي كانت تعاني تفاوتا في حجم الطاقة الكهربائية المنتجة مقارنة مع المنطقة الجنوبية جراء تعرض الشبكات والخطوط والمحولات الكهربائية فيها للاستهداف المتكرر من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة فضلا عن أن حوامل الطاقة فيها كانت تمر بمناطق تسيطر عليها تلك المجموعات ولا سيما في المنطقة الوسطى.

وقال الوزير: أنه بعد تحرير مناطق ريف حماة الجنوبي وحمص الشمالي وبهدف تحقيق التوازن في كميات توليد الكهرباء بين المنطقتين الجنوبية والوسطى وضمان استقرار المنظومة الكهربائية أنجزت وزارة الكهرباء هذين المشروعين الحيويين مؤكدا أنه رغم مرور أكثر من 7 سنوات من الحرب على سورية والحصار الاقتصادي لم يتوقف أي مشروع كهرباء عن الخدمة وذلك بالاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية مع إعادة تدوير قطع الصيانة وتزويدها بتجهيزات حماية.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل شبكات وخطوط الكهرباء في المناطق والقرى المحررة من الإرهاب أعلن وزير الكهرباء أنه بعد اعادة الاستقرار لاي منطقة تعمل وزارة الكهرباء على دراسة وتوصيف واقع الشبكة الكهربائية في هذه المناطق ومدى تضررها والمستلزمات والتجهيزات المطلوبة تمهيدا لإعادة خدمة الكهرباء اليها وذلك ضمن الاولويات.