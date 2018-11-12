بكلفة مئات الملايين … تواصل أعمال تأهيل مشاريع مياه الشرب في محافظة حماة

تواصل المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حماة أعمال تأهيل مشاريع مياه الشرب في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الجنوبي التي تضررت نتيجة الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس مطيع عبشي أن العمل جار حاليا لتأهيل مشاريع آبار مياه قرى جدرين وعقرب وطلف وحربنفسه وذلك بتكلفة تبلغ نحو 75 مليون ليرة، إضافة إلى تزويدها بكل التجهيزات الميكانيكية والكهربائية ومجموعات الضخ الغاطسة ولوحات التحكم التي تعرضت في السابق لأعمال تخريب وتعديات من قبل المجموعات الإرهابية ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

وأضاف عبشي إن الورشات التابعة للمؤسسة تقوم باستكمال العمل بالمرحلة الرابعة من مشروع خط جر مياه حماة الثاني الممتد ما بين بلدة الرستن ومدينة حماة بطول 20 كم وبتكلفة تقديرية تبلغ نحو 800 مليون ليرة، إضافة إلى إعادة تأهيل خط جر مياه حماة الأول في مناطق تلبيسة وبابا عمرو والرستن بكلفة 25 مليون ليرة، منوها بأن المؤسسة تعمل على تحسين الواقع المائي بالمحافظة ولا سيما في مدينة حماة من خلال صيانة 3 خزانات بيتونية تجميعية لمياه الشرب سعتها التخزينية 60 ألف م3 من المياه بكلفة 32 مليون ليرة ومعالجة الاختناقات التي حصلت خلال الصيف الماضي في عدد من أحياء المدينة وتنفيذ عدد من خطوط المياه لمعالجة الاختناقات والتعاقد مع الجهات لتنفيذها بقيمة 100 مليون ليرة.

وأشار مدير عام المؤسسة إلى توقيع عقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير فرع المنطقة الوسطى لاستبدال شبكة مياه الشرب القديمة بأخرى جديدة في قرية اللقبة بكلفة 300 مليون ليرة والعمل جار لتجهيز مشروع بئر بلدة معرشحور بريف حماة وتزويده بكل التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لوضعه بالخدمة ودعم البئر الموجودة في البلدة وتلبية احتياجات أهالي البلدة والتخفيف من معاناتهم وخاصة في فصل الصيف.