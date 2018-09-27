بكلفة 120 مليون ليرة…تأهيل 4 آبار لمياه الشرب في تجمع مفرق حجيرة للنازحين

أنهت ورشات الصيانة في المؤسسة العامة لمياه الشرب بالقنيطرة أعمال إصلاح وتأهيل 4 آبار لمياه الشرب في القسم الشمالي من تجمع مفرق حجيرة للنازحين بريف دمشق بكلفة نحو 120 مليون ليرة.

وأشار مدير المؤسسة المهندس أمين الشمالي في تصريح له اليوم إلى أن ورشات الصيانة تتابع أعمال الإصلاح في 3 آبار أخرى من أصل 21 بئرا في تجمع مفرق حجيرة للنازحين الذي يسكنه نحو 140 ألف نسمة بهدف تأمين مياه الشرب للعائلات التي عادت إلى منازلها بعد عودة الأمن والاستقرار للتجمع.

وكانت مؤسسة مياه القنيطرة أعادت تأهيل 20 بئرا لمياه الشرب و20 محطة لضخ المياه في القطاع الجنوبي من المحافظة خلال آب الماضي.