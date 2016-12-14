بكلفة 122 مليون ليرة ..البدء بتأهيل منشأة دواجن حماة

قال مدير منشأة دواجن حماة الدكتور إياد العبد الله..:” إن شركة ريما المحلية بدأت عمليات ترميم وتأهيل منشأة دواجن حماة”.

وأوضح العبد الله أن تكلفة إعادة الترميم والتأهيل تبلغ 122 مليون ليرة سورية مبينا أن عمليات التأهيل ستتم على يد خبرات محلية بعد أن تم مؤخراً التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال للقيام بهذه الأعمال.

ولفت إلى أن المنشأة وضعت مؤخراً ما يقارب 60 ألف صوص في مرحلة الحضانة والتربية وسوف يدخل في الإنتاج خلال 150 يوماً وهذا سينعكس إيجاباً على السوق المحلية والإنتاج من حيث السعر مشيرا الى أن سعر صحن البيض عاد للارتفاع من جديد وذلك بسبب قلة الإنتاج وكثرة الطلب على هذه المادة.

وكانت منشأة دواجن حماة قد افتتحت خلال العام الجاري أربعة منافذ جديدة لبيع مادة بيض المائدة في مناطق سلمية ومحردة وصوران ومصياف.