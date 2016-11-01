بكلفة «16» مليون ليرة.. مشروعين لخطوط مياه في «لاهثة وذكير» بالسويداء

تعاقد فرع الشركة العامة للمشروعات المائية بالسويداء مع المؤسسة العامة لمياه الشرب لتنفيذ مشروعين لخطوط مياه جديدة في قريتي لاهثة وذكير بكلفة 16 مليونا لتوفير احتياجات المواطنين من المياه.

وأوضح مدير فرع الشركة المهندس أنور الحسنية اليوم أن مدة تنفيذ المشروعين تبلغ ثلاثين يوما وأطوال خطوط كل واحد منهما نحو 2 كيلو متر، وكلفة الأول بقرية لاهثة 10 ملايين ليرة، والثاني بقرية ذكير 6 ملايين، مشيرا إلى أهميتهما بما يتناسب وازدياد أعداد المستفيدين من خدمات المياه بالقريتين.

ولفت الحسنية إلى مواصلة فرع الشركة تنفيذ مشروع عبارات بيتونية لتصريف المياه في قرية رضيمة اللوا و مشروعين لربط الصرف الصحي لقرية حبران بمصب قرية العفينة وللصرف الصحي داخل بلدة المزرعة مع التجهيز للبدء بمشروع ثان ٍللصرف بمدينة شهبا.