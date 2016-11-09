بكلفة «2» مليون ليرة.. صيانة مخبز السعن بحماة

أجرت الورشات الفنية التابعة لفرع الشركة العامة لمخابز حماة أعمال استبدال الآجر الحراري، وتنفيذ أعمال العزل الخارجي لفرن المخبز الآلي في بلدة السعن بريف المحافظة الشرقي بكلفة إجمالية بلغت حوالى مليوني ليرة.

وبين مدير فرع الشركة العامة لمخابز حماة المهندس نصر غيانة “بحسب صحيفة الثورة” أن الصيانة التي جرى تنفيذها ضمن المخبز تعد ضرورية لتفادي الأعطال وتحسين جودة الإنتاج، لافتاً إلى أن المخبز يمتلك خط إنتاج واحد بطاقة 12 طناً من مادة الخبز يومياً ويخدم منطقة السعن والقرى والبلدات في مجالها.‏

وأشار غيانة إلى وجود تحسن ملحوظ في نوعية إنتاج الخبز وإقبال من المواطنين على منافذ البيع في المخابز الآلية العامة، حيث يجري توفيرها بشكل جيد وإيصالها للمعتمدين، منوها بأن كوادرالشركة تنفذ بشكل دائم أعمال صيانة دورية لجميع المخابز من أجل المحافظة على الجهوزية الكاملة وتحسين نوعية الإنتاج وتأمين رغيف الخبز المستوفي للمواصفات والمعايير المطلوبة.

وبلغ إنتاج المخابزالعامة التابعة لفرع شركة المخابز بحماة خلال الربع الثالث من العام الجاري 18 ألفاً و600 طن من مادة الخبز بزيادة عن الكمية المخطط إنتاجها والبالغة 12 ألفاً و843 طناً بنسبة تنفيذ وصلت إلى 135 بالمئة.‏