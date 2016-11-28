بكلفة «22.5» مليار ليرة.. رخص تأهيل منشآت سياحية في السويداء

كشف مدير سياحة السويداء يعرب العربيد أن المديرية تحضر حاليا لإصدار رخص التأهيل والإشادة السياحية لأربع منشآت في المحافظة بكلفة 22.5 مليار ليرة.

وأوضح العربيد أن المنشآت تشمل “الدجى” من سوية 3 نجوم وبكلفة 4 مليارات ليرة وتقع على طريق السويداء الكوم وتتألف من فندق إقامة يضم 37 جناحا، اما المنشاة الثانية فهي برج “رحروح” على طريق المدخل الشمالي لمدينة السويداء وبكلفة 4 مليارات ليرة ويضم فندق إقامة من سوية 3 نجوم يحتوي 32 غرفة إقامة و6 أجنحة، إضافة إلى مركز تجاري ومسبح مغلق ومطاعم وتراسات.

ولفت العربيد إلى أن المنشآت تشمل أيضا مدينة سياحية متكاملة على طريق الكوم من سوية 4 نجوم بكلفة 10 مليارات ليرة، وتتألف من مطاعم وفنادق وعدة فعاليات سياحية مرافقة، واخيرا منشأة ضاحية السعد على طريق السويداء قنوات من سوية 5 نجوم وبكلفة 4.5 مليارات ليرة، وتحتوي على مجموعة فنادق ومسابح ومول تجاري وملاعب للأطفال وتوفر نحو 1500 فرص عمل.

وعزا العربيد ارتفاع وتيرة الإقبال على الاستثمار السياحي بالسويداء إلى توفر المقومات السياحية والبيئية والأثرية في المحافظة التي تشكل نقطة جذب سياحي واستثماري إضافة الى حالة الاستقرار التي تنعم بها.