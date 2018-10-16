بكلفة 23.5 مليون ليرة.. تأهيل بئرين لإرواء واحة تدمر

أنهت الورش الفنية لمديرية الموارد المائية تأهيل وتشغيل بئرين في مدينة تدمر هما (L9A- L9) بكلفة 23.5 مليون ل.س وتم تجريب التجهيزات وضخ المياه إلى الخزان وتجريب خط الإسالة الذي ينقل المياه الى بساتين الواحة.

وأشار مدير الموارد المائية المهندس إسماعيل إسماعيل أن المشروع يهدف الى إصلاح المنشأت التي خربتها العصابات المسلحة, وتأمين تشغيل منظومة الري بهدف تحسين مستوى المعيشة للأهالي, وتأمين عائدات اقتصادية مما يؤدي لدعم استقرارهم بالمدينة.

وأضاف إسماعيل أنه بلغت استطاعة البئرين 130 ل/ثا, لافتا إلى أن المساحة المروية تبلغ 390 هكتارا وهي كامل مساحة واحة تدمر القديمة وهي بمعظمها مزروعة بأشجار الزيتون بنسبة 65% ونخيل 18% -رمان18% -تين 4% ويتم الري عن طريق ضخ المياه بواسطة مضختين وخط أنابيب بقطر 300 مم وطول 200م إلى خزان بيتوني بسعة 400 متر مكعب وخط إسالة بطول 1500م وقطر 300 مم إلى بداية الواحة ليتم توزيع المياه عبر أقنيه مكشوفة, مع الإشارة إلى انه يوجد ضمن خطط عملنا للسنوات القادمة استكمال أعمال مشاريع جر المياه من منطقة العباسية, إلى واحة تدمر وتنفيذ شبكات ري أنبوبية مضغوطة تسمح باستخدام أساليب الري الحديثة على كامل مساحة الواحة البالغة 1060 هكتاراً.

البعث ميديا || حمص – سمر محفوض