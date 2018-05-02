بكلفة 32 مليون ليرة.. علي: مشروعان لمنظومة كهروضوئية وإنشاء محطة

أكد مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي تنفيذ مشروع كهر ضوئي بتكلفة تصل إلى حوالي 32 مليون ليرة وباستطاعة 50 كيلو واط على سطح فرن مشروع دمر، وذلك في إطار الاتفاقية الموقّعة بين المركز والشركة العامة للمخابز بهدف تأمين الأفران بالكهرباء ولاسيما في أوقات انقطاع التيار، موضحاً أن شركة المخابز ستعمم هذا المشروع على باقي الأفران.‏

وأوضح علي “بحسب صحيفة الثورة” أنه ضمن خطة المركز للعام 2018 تم الإعلان عن مشروعين يتضمن المشروع الأول تنفيذ منظومات كهروضوئية على أسطح أربع مدارس حكومية ضمن مدينة دمشق باستطاعة إجمالية تساوي 420 كيلو واط وذلك استكمالاً لاتفاقية التعاون مع وزارة التربية، مشيراً إلى أن المشروع الثاني يتضمن إقامة محطة كهروضوئية باستطاعة 1 ميغاواط في محافظة اللاذقية بالقرب من معهد التقانة، مبيناً أنه يتم حالياً دراسة العروض المقدّمة لتنفيذ هذا المشروع مبيناً أن لدى وزارة الكهرباء مشاريع مطروحة للتنفيذ في مجال الطاقات المتجددة باستطاعة 97,5 ميغاواط.‏

وكشف علي أنه تم خلال هذا العام تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بتطبيقات الطاقات المتجددة منها تنفيذ مشروع لتوليد 140 كيلو واط من اللواقط الكهروضوئية على أسطح المجمع التربوي “الشهيد اللواء محسن مخلوف” في ضاحية قدسيا بكلفة 100 مليون ليرة، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التربية والكهرباء للاستفادة من أسطح المدارس الحكومية والمساهمة في تلبية حاجات المدارس من الطاقة الكهربائية وضخ الفائض في الشبكة ما يخفف من الاستهلاك الكهربائي من التوليد التقليدي بالإضافة إلى المنعكسات الايجابية على البيئة.‏

الى ذلك اشار علي إلى قيام المركز بتنفيذ مشروع أخر يتعلق بإنارة الطرقات بالطاقة الشمسية في جزء من الطريق الدولي بالقرب من المدخلين الشمالي والجنوبي لمدينة طرطوس عند عقدتي صافيتا والشيخ سعد بكلفة 120 مليون ليرة، موضحا أن المشروع يتألف من 236 عمود إنارة مستقلة متضمنا اللواقط وأجهزة الإنارة والمدخرات وكل التجهيزات الأخرى المتممة لافتاً إلى أن تمويل هذا المشروع من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.‏