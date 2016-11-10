بكلفة «55» مليون ليرة.. تجهيز محطة كهروضوئية في نجران بالسويداء

أكد مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة السويداء المهندس نضال نوفل أنه تم مؤخرا تجهيز محطة كهروضوئية في بلدة نجران غرب السويداء بكلفة بلغت نحو 55 مليون ليرة.

وقال نوفل: إن استطاعة المحطة 30 كيلوواط ساعي وتعتمد على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة “الطاقة الشمسية واللواقط الكهرضوئية” وتم ربطها على شبكة التوزيع، لافتا إلى أنه تم تنفيذ المحطة من قبل إحدى الشركات المتخصصة ببدائل الطاقة وفق أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، مبينا أن المشروع يسهم في دعم الطاقة الكهربائية بقرية نجران ومن شأنه تشجيع المستثمرين على الاستثمار بهذا المجال.

يشار إلى أنه سيتم بيع كامل إنتاج المحطة من الطاقة لصالح وزارة الكهرباء.