بكين: سنتعاون مع واشنطن بتسوية الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية

أكد نائب وزير الخارجية الصيني كون شوانوو أن بلاده لا تنوي إضعاف التعاون مع الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية رغم التوتر معها بسبب الخلافات التجارية.

ونقلت وكالة تاس عن كون قوله في مؤتمر صحفي اليوم: “لدينا اتصالات وثيقة مع الجانب الأمريكي ونحن على استعداد لاستخدام كل القنوات المتوفرة لضمان السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وحل المشكلة هناك بالطرق السياسية” لافتا الى ان الوضع هناك يجذب الاهتمام العام من قبل الجميع.

وأشار كون إلى حصول تطورات إيجابية في شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة الأخيرة بفضل توحيد جهود كل الأطراف المعنية.

يذكر أن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية شهدت تحسنا خلال الأشهر الماضية إثر حالة التقارب بين كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية والتي توجت بقمتين عقدهما رئيسا البلدين في نيسان وأيار الماضيين وأكدا خلالهما عزمهما على افتتاح عصر جديد للسلام بين البلدين ووضع حد للحرب في شبه الجزيرة الكورية وجعل المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين منطقة سلام حقيقية كما اتفقا على عقد مباحثات رفيعة المستوى بينهما.