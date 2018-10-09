بكين: على واشنطن الكف عن إجراءاتها العدائية

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الولايات المتحدة تعمد بشكل متواصل على اتخاذ إجراءات عدائية ضد الصين وتصعيد النزاع التجاري معها، مطالباً إياها بالكف عن ذلك.

وقال وانغ في مستهل اجتماع بنظيره الأميركي مايك بومبيو أمس في بكين: مؤخراً وفيما كان الجانب الأميركي يصعّد باستمرار النزاع التجاري مع الصين تبنى أيضاً سلسلة من الإجراءات فيما يتعلق بملف تايوان بما يضر بحقوق الصين.. كما وجّه انتقادات لا أساس لها لسياسات الصين الداخلية والخارجية.

وأضاف وانغ: نحن نعتبر هذا السلوك هجوماً مباشراً على الثقة المتبادلة بين البلدين، وهو يلقي بظلاله على العلاقات الصينية الأميركية، ونطالب الجانب الأميركي بالكف عن هذا النوع من الإجراءات الخاطئة.

بدوره قال بومبيو: لدينا خلافات جوهرية بشأن الملفات التي ذكرتها.

وتواصل واشنطن محاولاتها تأجيج التوترات بين البلدين من خلال مواصلة فرض رسوم جمركية على السلع الصينية، وإرسال المزيد من القوات الأميركية إلى بحر الصين الجنوبي ومنطقة جنوب شرق آسيا وإجراء مناورات عسكرية.