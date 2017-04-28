بكين وموسكو يؤكدان قوة العلاقات بين البلدين

جددت الصين التأكيد على رسوخ واستراتيجية علاقاتها مع روسيا معبرة عن دهشتها إزاء مزاعم الولايات المتحدة بأنها استطاعت “إقناع بكين وعزل موسكو” في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

ونقلت وكالة انترفاكس عن غوي تشونيون رئيس دائرة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الخارجية الصينية قوله لوسائل إعلام روسية اليوم: إن “العلاقات التي تربط الصين وروسيا علاقات واعدة من الشراكة على جميع الصعد” مضيفا.. إن “موسكو وبكين تتحدثان بلغة مشتركة عن الأخطار التي تتهدد الأمن والاستقرار الدوليين”.

وتابع تشونيون: “نهج العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين راسخ ولن يتغير وعلى بلدينا تعزيز التعاون المشترك بينهما بغض النظر عن التطورات على الساحة الدولية”.

وتأتي تصريحات تشونيون ردا على بيان صدر عن البيت الأبيض زعم ان “إقناع الصين بعزل روسيا” كان في مقدمة نجاحات دونالد ترامب خلال الأيام المئة الأولى على تسلمة رئاسة الولايات المتحدة وهو ما اعتبرته الصين موقفا يعبر عن الجانب الأمريكي وحده.