بلباو يسحق برشلونة بتسعة لاعبين

نجح أتلتيك بلباو بتسعة لاعبين في الصمود أمام ضيفه برشلونة، محققا فوزا صعبا بنتيجة 2-1، الخميس 5 كانون الثاني، في ذهاب دور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

أحرز ثنائية أصحاب الأرض، أريتز أدوريز، وإيناكي ويليامز، في (د.25 و28)، بينما سجل هدف برشلونة الوحيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في (د.52).

وعلى الرغم من تعرض أتلتيك بيلباو لحالتي طرد كانتا من نصيب، راؤول غارسيا، في (د.74) وأندير إيتوراسبي في (د.80)، فإن النادي الكتالوني لم يستطع إدراك التعادل وعانده الحظ كثيرا حيث أهدر لاعبوه فرصا بالجملة.

ويحتاج برشلونة للفوز بهدف نظيف على الأقل في مباراة الإياب الأربعاء المقبل على ملعبه كامب نو، ليتأهل للدور المقبل.