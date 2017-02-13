بلدية بقين تبدأ بتنفيذ دوار البلدة الشمالي في حي المعمورة

رغم كل الظروف التي تمر بها منطقة الزبداني التي تعرضت للتخريب والعبث على يد العصابات الإرهابية المسلحة، وايماناً باستمرار الحياة رغم أنف الإرهاب بدأت اليوم بلدية بقين بتنفيذ دوار بقين الشمالي في منطق المعمورة المحررة من الإرهاب.

ويسكن في هذا الحي الآلاف من الأهالي الذين ينعمون بالأمن والأمان، ويعتبر تنفيذ هذا الدوار خطوة يؤكد القائمون عليها في مجلس بلدة بقين أنها إستمرار للإلتزام الدولة بتقديم كافة الخدمات بحسب الامكانيات المتوفرة، وهي ضمن خطة مجلس البلدة في تحديث وتطوير البنى التحتية التي تسهل حياة المواطنين وتطور حياهم وتعطي البلدة مظهرً مدنياً حضارياً يتناسب مع مكانتها كأحد المصايف المشهورة في سورية.

يذكر أن حي المعمورة أحد أحياء بلدة بقين يحوي عدداً كبيراً من الشقق السياحية ذات الاطلالات الخلابة على سهل الزبداني وبقين، إلا أن السهل قد تعرض للتحطيب الجائر من قبل تجار الدم الذين استغلوا الظروف الأمنية الحرجة وقضوا على عشرات الالاف ن الأشجار المثمرة.

البعث ميديا|| بلال ديب